Аун Сан Су Чжи впервые после путча в Мьянме появилась на людях

В Мьянме свергнутая де факто премьер-министр страны Аун Сан Су Чжи впервые после происшедшего месяц назад военного путча появилась на людях. Лауреат Нобелевской премии мира подключилась по видеосвязи к первому судебному слушанию по ее делу и, судя, по всему, чувствует себя хорошо, сообщил адвокат политика в интервью агентству AFP в понедельник, 1 марта. При этом он добавил, что ему не позволили встретиться с обвиняемой перед судебным заседанием.

Аун Сан Су Чжи в ходе военного путча в Мьянме 1 февраля была арестована, с тех пор ее не видели. Военные власти страны обвиняют 75-летнюю Су Чжи в несоблюдении антикоронавирусных ограничений и в нарушении законов об экспорте-импорте в связи с обнаружением в ее доме в ходе обыска переносных раций. Суд над ней проходит за закрытыми дверьми.

Со времени путча в Мьянме не утихают массовые протесты с участием сотен тысяч человек. Военные жестко подавляют демонстрации. Только накануне в четырех города Мьянмы погибли не менее четырех человек. Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил «отвратительное насилие» в Мьянме, подчеркнув, что США находятся на стороне мьянманского народа. ООН 28 февраля сообщила, что в ходе массовых протестов против военного путча в Мьянме погибли уже не менее 18 человек, еще более 30 были ранены. (DW)