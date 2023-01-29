Удар по военному заводу Министерства обороны Ирана в городе Исфахан с помощью беспилотников нанес Израиль. С таким утверждением выступила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и других лиц.

Как пишет издание, «Израиль осуществил скрытную атаку с применением БПЛА по оборонному объекту Ирана на фоне того, как США и Израиль ищут новые возможности для сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана». В частности, речь идет о якобы «нарастающем военном сотрудничестве [Ирана] с Россией», утверждает издание. The Wall Street Journal подчеркивает, что это «первый осуществленный Израилем удар, о котором стало известно» после вступления в должность премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что удар по военному заводу Минобороны Ирана нанесли Военно-воздушные силы США и «еще одна страна». В свою очередь американские источники телеканала Al Hadath утверждают, что Израиль не причастен к атаке, а цель операции — «продемонстрировать Ирану и России» готовность США противодействовать «производству и экспорту [баллистического] оружия».(TASS)