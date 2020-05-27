«Atəşgah Sığorta» внедряет новые цифровые решения

Наряду с возможностью оформлять страховые свидетельства в формате онлайн на сайте компании, мы внедряем новые цифровые страховые продукты, сообщила Trend начальник управления по развитию бизнеса страховой компании «Atəşgah Sığorta» Джанана Агаева.

По её словам, компания уже добилась больших успехов в сфере внедрения новых продуктов в электронной форме с начала 2020 года. В соответствии с произведенными инновациями, клиентам предоставлена возможность оформлять договор страхования непосредственно на сайте, для этого даже не нужно выходить из дома. Оплату страховой премии также можно производить онлайн.

Агаева отметила, что компания запустила онлайн продажи страховых полисов еще несколько лет назад.

«Несмотря на то, что наши клиенты всё еще отдают предпочтение живому общению, каждый год объёмы онлайн продаж растут, а особую актуальность это получило в последнее время, в период распространения пандемии.

За последние два месяца, несмотря на то, что в целом на рынке наблюдается спад, количество заключенных страховых договоров в режиме онлайн на сайте компании выросло на 10 процентов. Это означает, что клиенты готовы заключать договора в цифровом формате.

Что касается урегулирования убытков, мы на 90 процентов перевели обслуживание в онлайн режим. В рамках автомобильного страхования, только аварийные комиссары непосредственно выезжают на место дорожно-транспортного происшествия. Весь остальной процесс оформления производится онлайн: клиент имеет возможность загрузить необходимые файлы в личный кабинет, направить их на электронную почту, либо посредством бизнес WhatsApp ответственному сотруднику по урегулированию убытков. У кого всё же нет возможности сделать это онлайн, (хотя практика показывает, что 98 процентов клиентов выбирают этот путь), мы предоставили возможность передачи документов на рассмотрение (которое, в свою очередь производится дистанционно) в офис по урегулированию убытков», — сказала Агаева.

Также она отметила, что в рамках добровольного медицинского страхования уже третий месяц предоставляются услуги телемедицины в рамках проекта «Салам, доктор!», совместно с компанией «Sphera Healthcare AZ». Клиенты, не выходя из дома, имеют возможность с помощью аудио или видео звонка обратиться к терапевту, педиатру и даже психологу для получения профессиональной медицинской консультации.