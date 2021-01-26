AstraZeneca опровергла сообщения о низкой эффективности вакцины у пожилых людей

Британско-шведская компания AstraZeneca опровергла в понедельник сообщения о низкой эффективности ее вакцины у пожилых людей, назвав такие данные «совершенно неправильными». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письменный ответ производителя на публикации германских СМИ.

Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на источники в правящей коалиции ФРГ, информировала, что препарат лишь в 8% случаев вызывает нужную реакцию организма у лиц старше 65 лет. Таблоид Bild, в свою очередь, сообщил о том, что, по мнению правительства Германии, европейский регулятор выдаст разрешение на использование вакцины AstraZeneca только среди граждан младше 65 лет.

В своем ответе компания указывает, что британский Совместный комитет по вакцинации и иммунизации поддержал получение ее вакцины пожилыми людьми. Кроме того, анализ крови пожилых участников клинических испытаний выявил сильный иммунный ответ на вакцину.

Великобритания одобрила использование препарата, разработанного AstraZeneca и Оксфордским университетом, 30 декабря 2020 года. Ожидается, что вакцина будет сертифицирована в ЕС к началу февраля.(ТАСС)