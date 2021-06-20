Длина космического тела составляет 187 метров, что, как указано в материале, в два раза превышает размеры нью-йоркской статуи Свободы. 441987 движется со скоростью 13,4 километра в секунду.

Достигнув ближайшей к Земле точки, астероид будет удален от Земли на расстояние, более чем в 15 раз превышающее расстояние от Земли до Луны. Несмотря на это, он все еще находится достаточно близко, чтобы считаться объектом, сближающимся с планетой.