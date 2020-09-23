Судам, строящим «Северный поток — 2», отказано в страховке из-за санкций

Ассоциация международных страховщиков судовладельцев предупредила своих членов об опасности работы с оператором «Северного потока — 2» из-за американских санкций. Об этом говорится в циркуляре организации, опубликованном на ее сайте, сообщает ТАСС.

«Данным циркуляром выражается беспокойство по поводу позиции Соединенных Штатов по усилению санкционных положений в отношении строительства трубопровода «Северный поток — 2» и трубопровода «Турецкий поток», а также тех, кто предоставляет суда и услуги для любого из этих проектов,» — говорится в сообщении ассоциации.

Более того, в тексте сообщается что члены ассоциации должны помнить, что «не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в незаконную деятельность, или деятельность, которая ставит клуб под угрозу нарушения санкций.»

Отмечается, что в свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») и PEESA («О защите энергетической безопасности Европы»), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам Nord Stream 2 или Turk Stream.