Действующий президент Сирии Башар Асад одержал победу на президентских выборах в стране, набрав 95,1% голосов избирателей.

Об этом заявил председатель Народного совета (парламента) Сирии Хаммуда Сабаг, передаёт SANA.

«Победу на выборах одержал действующий президент Башар Асад, получивший поддержку 95,1% избирателей», — приводит слова Сабага ТАСС.

Отмечается, что явка составила 78%, в выборах приняли участие более 14 млн граждан.

Ранее сообщалось, что 26 мая голосование на президентских выборах в Сирии было решено продлить на пять часов из-за высокой явки.