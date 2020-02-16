Асад: враждебные Сирии государства продолжают защищать террористов

Президент Сирии Башар Асад заявил в ходе встречи в Дамаске со спикером иранского парламента Али Лариджани, что враждебные для Сирии государства продолжают попытки защитить террористов, говорится в заявлении канцелярии сирийского лидера.

Сообщается, что в ходе встречи с иранской делегацией Асад подчеркнул, что «враждебные для сирийского народа государства продолжают попытки защитить террористов, использующих мирных жителей в качестве живых щитов». Сирийский президент заявил, что это недопустимо, отметив решимость полностью освободить территорию страны от террористов.