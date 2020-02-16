Асад: враждебные Сирии государства продолжают защищать террористов

Президент Сирии Башар Асад заявил в ходе встречи в Дамаске со спикером иранского парламента Али Лариджани, что враждебные для Сирии государства продолжают попытки защитить террористов, говорится в заявлении канцелярии сирийского лидера.
Сообщается, что в ходе встречи с иранской делегацией Асад подчеркнул, что «враждебные для сирийского народа государства продолжают попытки защитить террористов, использующих мирных жителей в качестве живых щитов». Сирийский президент заявил, что это недопустимо, отметив решимость полностью освободить территорию страны от террористов.
В свою очередь, Лариджани сообщил, что Иран продолжает поддерживать усилия Сирии по борьбе с терроризмом на ее территории, и выразил уверенность, что сирийский народ сможет полностью освободить территорию страны.(РИА Новости)
| 2020-02-16T21:27:00+00:00 17 февраля 2020, 02:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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