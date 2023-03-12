Пострадавшие от землетрясения жители Сирии, которые лишились крова, освобождаются от уплаты налогов до конца 2024 года, на них не будут распространяться сборы на реконструкцию разрушенных домов, а также принадлежащих объектов недвижимости, включая предприятия, магазины и офисы. Об этом сообщила канцелярия президента САР Башара Асада со ссылкой на его указ, изданный в воскресенье.

Указ президента касается жителей провинций Алеппо, Идлиба, Латакии и Хамы, где зафиксированы наибольшие разрушения в результате удара стихии. Как подчеркивается в заявлении канцелярии, этот шаг сирийского лидера «преследует цель помочь пострадавшим восстановить силы и наладить свою жизнь после перенесенной катастрофы».

В соответствии с документом, предоставляется также отсрочка на уплату взносов по погашению банковского кредита. Владельцы предприятий будут освобождены от проверок налоговой службы до конца 2024 года. Указ разрешает пострадавшим брать кредиты на сумму до $80 тыс. с рассрочкой платежа на срок до 10 лет.

Согласно данным Комитета по чрезвычайным ситуациям при правительстве Сирии, число пострадавших в результате удара стихии составило 414 304 человек. Материальный урон понесли 91,8 тыс. семей. Повреждено полностью или частично 4 444 постройки, после землетрясения было снесено 292 ветхих дома.