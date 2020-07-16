Арзу Рагимов: «На сегодня в добровольцах необходимости нет»

Все добровольно обратившиеся для прохождения воинской службы уже состоят на военном учете.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-лейтенант Арзу Рагимов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, на сегодня в добровольцах необходимости нет:

«В настоящее время продолжается июльский призыв. С соблюдением рекомендаций Оперативного штаба призывники отправляются в воинские части. Поступивший в воинскую часть призывник проходит обследование и помещается на карантин. Места призыва, транспортные средства, которые перевозят призывников, дезинфицируются. Если у призывника выявлено какое-то заболевание, он берется под наблюдение».