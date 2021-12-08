8 декабря с 14:35 до 15:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечярского района без какой-либо на то причины подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в населенном пункте Зяйлик Кяльбаджарского района.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в целях подавления противника.

Потерь среди личного состава и военной техники Азербайджанской Армии нет.

«Оперативная обстановка полностью контролируется нашими подразделениями», — отметили в минобороны.