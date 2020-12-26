Армянские иллюзии накануне Нового года

По всей видимости, армянам, как минимум, этот Новый год придется встречать с Пашиняном. Пока рано делать однозначные выводы, но выходит, что лозунг оппозиции «В Новый год без Пашиняна!» не удался.

Мало того, даже некоторые — в основном, зарубежные — политические наблюдатели вообще считают, что оппозиции не удалось свергнуть Пашияна и, вероятно, армянскому премьеру удастся завершить свой стандартный срок премьерства.

Мы лично убедились в этом, выслушав заявление одного из лидеров нынешней армянской оппозиции Вазгена Манукяна.

Да, во время одной из последних акций оппозиции он приблизительно так и сказал: «Неужели в Армении нет ста тысяч недовольных? Если было хотя бы сто тысяч недовольных, то судьба пашиняновской власти давно решилась!». Выслушав его слова можно понять, что у армянской оппозиции имеются серьезные проблемы с количественной стороной протестов.

То, что у оппозиции имеются проблемы с конституционно-парламентскими методами борьбы, мы знали с самого начала протестов. Теперь выходит, что оппозиция слаба не только в парламенте, но на улицах и площадях. Конечно, умело мобилизуя свои ресурсы, оппозиции удается создать некоторую видимость протеста, но теперь не время для театральных эффектов, т.к. оппозиционеры вышли на улицы не для того чтобы демонстрировать себя.

Из всего этого можно сделать три весьма важных вывода. Во-первых, вопреки утверждениям некоторых армянских оппозиционеров, в обществе недовольство в контексте последнего трехстороннего соглашения по карабахскому вопросу, вовсе не преобладает.

Наверное, армянское общество устало от тридцатилетней Карабахской войны. Особенно, после последнего поражения, вряд ли у нормального мыслящего человека останутся сомнения по поводу окончательного поражения армян в карабахской плоскости.

Во-вторых, поведение России, особенно заявления российского президента Путина также действуют на настроение людей, потому что сами армяне прекрасно понимают, что без российской поддержки им никогда не удастся восстановить былые позиции в карабахском военно-политическом театре.

Да, оппозиция также пытается использовать свои российские ресурсы, и не только для свержения Пашиняна, но и для того, чтобы внести кое-какие коррективы в трехстороннее соглашение. Но Кремль сразу дал понять, что от оппозиции также требуется одно: выполнение требований соглашения.

В-третьих, кажется, пока и Кремль не собирается заменить Пашиняна кем-то. Это стало ясно и понятно после того, как Путин открытым текстом поддержал армянского премьера. Но армянская оппозиция не сдается, чтобы получить благосклонное расположение Москвы, и делает лестные предложения Кремлю: например, предлагает открыть в Армении еще одну российскую военную базу.

Кажется, не помогло и московское турне экс президента Роберта Кочаряна, в противном случае, мы бы об этом узнали из заявлений лидеров оппозиции или же представителей СМИ.

Мы уже не раз отмечали, что теперешняя картина внешне напоминает Нагорный Карабах восьмидесятых годов. Наверное, это создает определенные иллюзии для сепаратистов – они считают, что могут вновь повернуть к себе вектор российской политики в регионе.

Но тут они, как всегда, забывают один весьма важный момент. Может, на самом деле есть некая внешняя схожесть, но Азербайджан уже не является той страной, которой был в восьмидесятые годы прошлого века – нет, он преуспел в политике, экономике, дипломатии и самое главное, в военном деле.

Вдобавок, официальный Баку смог мобилизовать свои дипломатические ресурсы. Возьмем хотя бы братскую Турцию. Она всегда была с нами, всегда поддерживала нас. Но такой открытой поддержки, которую мы увидели и почувствовали во время Второй Карабахской Войны, раньше не было. Сказать открытым текстом, что выбор Азербайджана будет нашим выбором или мы поддержим Азербайджан и в военном плане, поверьте, эти заявления имели очень большое, даже огромное значение.

Россия, конечно, является ядерной державой, но она не только понимает, что пренебречь турецким фактором нельзя, но и даже опасается его.

В этом все впервые убедились во время известного самолетного инцидента между Москвой и Анкарой – в Москве по этому поводу наговорили многого, но в конце все же заявили: Войну не объявим!