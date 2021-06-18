Сегодня Генеральная прокуратура Азербайджана распространила заявление о том, что объявлены в розыск глава группы компаний «Ташир» Карапетян Самвел Саркисович, владелец «Royalsys Engineering» Давид Галустян и генеральный директор компании «KOMEX» Абрамян Ара Аршавирович.

Они обвиняются по статьям 100.1, 218.1, 228.3, 279.1 и 206.4 Уголовного кодекса Азербайджана, в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста, и все они объявлены в международный розыск.

Было установлено, что глава группы компаний «Ташир» Карапетян Самвел Саркисович, известный в Армении как «серый бизнесмен», владелец «Royalsys Engineering» Давид Галустян, генеральный директор компании «KOMEX» Абрамян Ара Аршавирович и другие в целях снабжения Вооруженных сил Республики Армения оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и военной техникой, в нарушение требований Таможенной конвенции о международных грузовых перевозках и Договора об ограничении обычных вооружений в Европе, в течение 2001-2021 годов посредством пассажирских самолетов, грузового самолета ВВС Армении Ил-76 ТД, а также приобретенного Ара Абрамяном грузового самолета «ИЛЮШИН-76ТД» организовывали контрабанду воздушным путем незаконно приобретенного крупнокалиберного боевого огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств в Республику Армения и оттуда в оккупированный Арменией Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджанской Республики.

В связи с вышеупомянутым уголовным делом Генеральная прокуратура направила запрос об оказании правовой помощи в соответствующие государственные органы зарубежных стран.

Азербайджанские СМИ неоднократно поднимали тему, что проживающие в России армянские бизнесмены оказывают незаконную помощь карабахским сепаратистов, тем самым в открытую поддерживая оккупацию территорий Азербайджана.

К примеру, тот же самый владелец группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян выступил генеральным спонсором седьмых Всеармянских игр, проведенных в Ханкенди. На сайте группы компаний «Ташир» даже упоминаются ныне освобожденные, а ранее оккупированные азербайджанские территории под названием «Нагорно-карабахская республика». Карапетян оказывал финансовую помощь карабахским сепаратистам.

Что касается главы Союза армян России (САР), гендиректора компании «KOMEX» Ары Абрамяна, то в течение последних месяцев он запомнился оголтелыми антиазербайджанскими заявлениями. Абрамян открытым текстом заявлял, что намерен отправить во время 44-дневной войны в Карабах наемников из России. Помимо этого, возглавляемый им САР обвинял руководство Азербайджана в «финансировании» протестов на Дальнем Востоке и организации инцидентов во время «абрикосовой войны» летом 2020 года.

Вдобавок на официальном сайте САР имеются провокационные и оскорбительные материалы в отношении Азербайджана. Несмотря на эти противозаконные деяния, представители азербайджанской диаспоры России не обратились в соответствующие инстанции для привлечения к уголовной ответственности САР. И сейчас с трудом верится, что запрос Генеральной прокуратуры Азербайджана будет рассмотрен со стороны их российских коллег. Хотя считаю, что согласно ратифицированному Госдумой в феврале 1998 года Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Россией и Азербайджаном соответствующие российские инстанции должны были пресекать на корню подрывную деятельность армянской диаспоры. Вопрос — почему этого не произошло, по сей день все еще остается открытым для властей Азербайджана. Хотя здесь более интересен вопрос, кто же конкретно из руководства России поощрял антиазербайджанскую деятельность армянской диаспоры и помогал вооружать Армению против Азербайджана?