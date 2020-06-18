Армянская пропагандистская ложь

Тема пропагандистской лжи армянской диаспоры по всему миру вновь на повестке дня. Этому вопросу было посвящено заседание Высшего консультативного совета в Президентском комплексе в Анкаре под председательством Реджепа Тайипа Эрдогана, состоявшееся 16 июня.

Участники совещания обсудили меры по противодействию беспочвенным антитурецким инсинуациям вокруг событий 1915 года в Османской Империи, сообщил по итогам мероприятия глава Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает Anadolu.

По его словам, Высший консультативный совет акцентировал внимание на выработке шагов, которые будут препятствовать использованию различными кругами событий, имевших место в период, полный трудностей и страданий для всех граждан Османской Империи, в политических целях, основанных на лжи и клевете.

«На заседании обсуждены шаги по противодействию основанной на беспочвенных домыслах пропаганде, осуществляемой со стороны армянского лобби, использующего события 1915 года в качестве политического инструмента для очернения Турции и ее народа, а также государствами, эксплуатирующими данный вопрос исходя из своих политических расчетов. Также обсуждены действия, направленные на донесение до национальной и международной общественности исторических и правовых аспектов этого вопроса», — сказал он.

Алтун отметил, что в ходе заседания президентом Эрдоганом была подчеркнута бесперспективность попыток «посеять семена враждебности посредством искажения исторических событий».

Напомним, что тема эта в разных ракурсах обсуждается из года в год, и поневоле возникает вопрос — почему бы Турции не привлечь к процессу противодействия лжи Азербайджан и другие тюркские государства? Ведь так можно организовать широкий и единый фронт, с единым координирующим центром. Например, учредить его в составе Тюркского Совета и обязать регулярно докладывать о результатах работы.

Эти вопросы в беседе с # прокомментировал известный политолог-международник Ильгар Велизаде:

— В общем, распространяя ложь о событиях 1915 года в Османской Империи, армянская диаспора и отдельные политические круги, связанные с ней, вредят интересам не только Турции, но, косвенно, и других государств — тюркских, в частности. И этот факт не может оставаться незамеченным.

Часто при таких инсинуациях, которые преподносятся в качестве «исторической правды», тюрки (не только турки) преподносятся в качестве варварских народов, людей, которым чужды гуманистические ценности цивилизованного мира и т.д. и т.п.

К слову, в неблаговидном свете преподносится заодно и исламская религия. Вот те самые события 15 года преподносятся как действия, вызванные нетерпимостью мусульманского населения Турции к христианам-армянам. То есть, прямо или косвенно, наносится имиджевый удар и всему мусульманскому миру. Мы все неоднократно наблюдали как наряду с турками в качестве «гонителей» армян выставлялись курды-мусульмане, жившие в Турции, представители других народностей, в частности, зазаки (народность, компактно проживающая в Восточной Анатолии). Они тоже считаются «врагами армянского народа», «врагами цивилизованного христианского мира».

Откровенно ксенофобская политика, политика национальной нетерпимости – всё это должно вообще-то осуждаться со стороны международного сообщества, согласно принятым в мире нормам сосуществования. Негативный эффект, который наносит эта лживая пропагандистская кампания туркам, азербайджанцам, преподнося их как варваров, относится ко всему тюркскому миру. В частности, они нас всегда уничижительно называют «кочевниками». В то время как мы знаем, что великие кочевые цивилизации, достойны самого высокого уважения. Это, например, центральноазиатские государства – родонаследники тех цивилизаций.

Безусловно, необходимо выработать какой-то общий подход к подобного рода пропаганде. Естественно, этот вопрос нужно поднимать в рамках «Тюрксой», Совета сотрудничества тюркских государств. Надо прямо сказать, что, не обращая внимания на подобного рода действия, все тюркские страны и народы обрекают себя на роль изгоев, которую уготовала им армянская пропаганда.

Да, мы знаем, что по объективным причинам в тюркских странах армянская диаспора не может позволить себе того, что она делает в ряде государств Европы, в Соединенных Штатах, где у нее сильные позиции. Но, с другой стороны, всем им нужно быть бдительными, нужно пресекать на корню попытки таких ксенофобских антиазербайджанских, антитурецких настроений в своих странах. Им всем, конечно, нужно понимать, что тюркская солидарность — это не просто слова, она должна находить подтверждение в конкретных действиях.

Десятки тысяч армян, как мы знаем, живут в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, в Туркменистане. И предупреждая подобные риски, действия властей этих государств должны преследовать важную цель – не допустить использования армян в качестве инструмента влияния, давления, и политических игр. Мы, к сожалению, этот момент уже прошли, и это закончилось печально и плачевно и для азербайджанцев, и для армян нашего региона. И опыт 1915 года говорит об этом, и опыт войны 1988-94 годов, и многие другие примеры. Всякий раз, когда армяне используются своими политическими кругами в нечистоплотных целях, прежде всего, худо становится самим армянам, а также тем народам и обществам, в которых они проживают.