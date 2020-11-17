Армянская оппозиция инициировала заседание парламента для обсуждения документа по Карабаху

Оппозиционные парламентские фракции «Просвещенная Армения» и «Процветающая Армения» во вторник инициировали внеочередное заседание законодательного органа страны для обсуждения подписанного трехстороннего документа по прекращению огня в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом в парламенте заявил глава «Просвещенной Армении» Эдмон Марукян.

«Мы представили подписанную инициативу для проведения внеочередного заседания парламента. Пусть депутаты правящего блока «Мой шаг» придут, вместе обсудим этот документ», — отметил он.

Чтобы состоялось внеочередное заседание парламента, Совет законодательного органа должен утвердить повестку. Это возможно, только если члены Совета парламента из правящего блока «Мой шаг» примут участие и проголосуют в Совете. (ТАСС)