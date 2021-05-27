«Армянская сторона вновь распространила дезинформацию с очевидным намерением скрыть провокации, совершенные 27 мая примерно в 03.00 разведывательно-диверсионными группами на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы. Армянские солдаты были обезоружены на территории села Юхары Айрым Кяльбаджарского района. В тоже время, на передовой были сосредоточены силы, в том числе танковые соединения».

Как передает АПА, об этом сказал пресс-секретарь пресс-службы Минобороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

«Противник пытается представить диверсионную группу, предпринявшую попытку заминировать территории Азербайджана и совершить провокацию, инженерами и саперами. Возникает вопрос: какие работы могли выполнять армянские военные инженеры на территории Азербайджана?

Любой, кто хоть немного смыслит в военном деле, понимает, что инженерные работы не ведутся небольшими группами. Группы такого рода бывают в разведывательно-диверсионных отрядах, и очевидно, что они проникли на территорию Азербайджана именно с целью совершения провокаций. Их цель состояла в том, чтобы пробраться в тыл наших сил, несущих службу на границе, и заминировать пути снабжения с тем, чтобы силы, передвигающиеся по путям снабжения, подорвались на мине, в результате чего имелись бы жертвы среди личного состава наших подразделений», — отметил он.