«Армянская банковская система – «стиральная машинка» для вывода за рубеж криминальных активов России» — российский политолог

О том, как будет развиваться переговорный процесс после Товузских столкновений, о политических намерениях Никола Пашиняна, вмешается ли Россия в случае войны, рассказал в интервью # российский политолог Олег Кузнецов.

— Многие эксперты считают, что Товузские события прошлого месяца, полностью «убили» переговорный процесс. Теперь, в таких условиях, можно ли ожидать войны в скором времени?

— Я абсолютно солидарен с теми из экспертов, кто считает, что произошедшие на государственной границе 12-16 июля в Товузе столкновения «убили», как вы изволили выразиться, переговорный процесс. События тех дней, случившиеся за 100 километров от Карабаха, как региона территориального спора и обоюдных претензий между Азербайджаном и Арменией, абсолютно выпукло и наглядно показали, что нет никакого особого нагорно-карабахского конфликта, а есть продолжающаяся на протяжении более тридцати лет армяно-азербайджанская война, в которой Армения является агрессором, а Азербайджан — жертвой агрессии.

Отныне и навсегда можно отбросить в сторону и забыть все политологические идеологемы о том, что есть право армянского меньшинства Азербайджана на самоопределение, которое было реализовано им в 1988-19994 гг., так как всем теперь стало понятно, что целью Армении является не обладание Карабахом, а физическое уничтожение Азербайджана как государства и азербайджанцев как политической нации. Нечто подобное исповедовали и германские нацисты, нападая на СССР в 1941 году, поэтому война за Карабах для Азербайджана является Отечественной и Освободительной.

Есть еще один аспект, который ставит все на свои места. Для продолжения оккупации Карабаха и совершения провокаций на армяно-азербайджанской государственной границе вооружение получает из России и Сербии не марионеточный оккупационный режим в Степенакерте, именуемый «Нагорно-Карабахской республикой», а Министерство обороны Республики Армения, и получаемое им оружие стреляет и в Карабахе, и в Товузе. Отсюда вывод: нет и никогда не было нагорно-карабахского конфликта, была и есть армяно-азербайджанская война, для которой Карабах уже давно не цель, а лозунг, и всякий, кто не хочет это признавать публично, — фарисей и демагог.

— Отношения Армении и России сейчас далеки от идеальных. Это создаёт предпосылки для того, чтобы Россия в случае войны дистанцировались от поддержки Армении?

— Какими бы внешне не были отношения России и Армении, надо понимать, что отношения между этими странами характеризуются не только общими политическими интересами. Нынешняя политическая элита России никогда не оставит Армению без поддержки только по одной простой причине. И дело тут не в преемственности исторической традиции и не в христианской солидарности, а в меркантильном интересе. Армянская банковская система является инструментом, а по-простому — «стиральной машинкой» для легализации российских криминальных денег от взяток, распила государственного бюджета и прочих махинаций. Через банки Армении из России выводятся за рубеж криминальные активы, и значение этого канала будет только возрастать по мере того, как в России будет далее проводиться политика по деоффшоризации экономики.

Если раньше было проще и легальнее делать это, скажем, через Кипр, Мальту или Люксембург, то теперь единственной тропинкой теневого капитала из России в Европу и Северную Америку будет Армения, поэтому ее будут поддерживать до последнего, до того, как первый азербайджанский танк появится в окрестностях Еревана. Маятник качнулся в другую сторону: если во время Карабахской войны 1988-1994 гг. европейский криминальный капитал через Армению инвестировался в экономику России, то теперь начался обратный процесс, статус посредника в котором обеспечивает Армении военно-политическую поддержку с Севера.

— Есть также мнение, что Никол Пашинян хочет развернуть Армению в сторону Запада. В современных геополитических условиях насколько это у него получится?

— Я не особо верю в то, что Пашинян является прозападным политиком и поддерживающимся фондом Джорджа Сороса. Этот тезис в свое время был выдвинут российской прессой и подхвачен азербайджанской в угоду Кремлю. На самом деле Пашиняна, как и всякого алчного популиста из социальных низов, волнует только собственная власть как источник собственного материального обогащения. Именно поэтому он не проводит денацификации страны и продолжает развивать культ нациста Нжде, так как хочет стать его современной реинкарнацией и превратиться в спарапета — верховного вождя или фюрера.

Сегодня Армения все более становится похожей на Северную Корею, с той только разницей, что в голове у северокорейцев сидит идея чучхе, а у армян — цехакрона или цехакронтютюна. Армяне уже давно выбрали свой особый путь создания моноэтнического государства под лозунгом «Армения для армян» и планомерно, методично и целенаправленно продвигаются по этому пути уже не одно десятилетие. Условный Запад и персонально Сорос к этому никакого отношения не имеют. Пока армяне осознают себя особой антропологической расой армяноидов, они не станут ни либералами, ни демократами, ни либертарианцами по западным шаблонам, и всякому, кто так думает, можно ответить словами из «Сказки о золотой рыбке» Александра Пушкина: «Дурачина ты, простофиля».