Подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку совершить очередную провокацию для эскалации напряженности на лачинском участке армяно-азербайджанской границы.
Как сообщает Министерство обороны, с утра 14 ноября наши подразделения наблюдали сосредоточение группы личного состава и техники вооруженных сил Армении в направлении границы Лачинского района, в том числе их подготовку к провокации.
Подразделения Азербайджанской Армии, дислоцированные на этом направлении, предприняли неотложные меры для пресечения очередной провокации армян.
В соответствии с оперативной обстановкой наша армия осуществила меры, предусмотренные по заранее намеченному плану.
В результате армянским военнослужащим пришлось отступить.
В настоящее время оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.