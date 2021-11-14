Подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку совершить очередную провокацию для эскалации напряженности на лачинском участке армяно-азербайджанской границы.

Как сообщает Министерство обороны, с утра 14 ноября наши подразделения наблюдали сосредоточение группы личного состава и техники вооруженных сил Армении в направлении границы Лачинского района, в том числе их подготовку к провокации.

Подразделения Азербайджанской Армии, дислоцированные на этом направлении, предприняли неотложные меры для пресечения очередной провокации армян.

В соответствии с оперативной обстановкой наша армия осуществила меры, предусмотренные по заранее намеченному плану.

В результате армянским военнослужащим пришлось отступить.

В настоящее время оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.