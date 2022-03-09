Члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, начиная с дневных часов 8 марта и до утра 9 марта с перерывами обстреливали из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в Ходжалинском и Геранбойском районах из стрелкового оружия различного калибра. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно информации, подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными на указанных направлениях, приняты адекватные ответные меры.

Минобороны подчеркивает, что в настоящее время ситуация на указанных направлениях стабильная, оперативная обстановка под полным контролем подразделений азербайджанской армии.

Минобороны Азербайджана заявляет, что азербайджанская армия наносит удары по позициям незаконных армянских вооруженных формирований, не целясь на гражданскую инфраструктуру.