В Париже группа радикально настроенных армян предприняла попытку нападения на Культурный центр посольства Азербайджана во Франции.

Как передает Report, благодаря вмешательству правоохранителей нападение удалось предотвратить.

Полиция разогнала радикалов от здания, где, как и было запланировано, состоялось организованное постоянным представительством Азербайджана при ЮНЕСКО мероприятие, посвященное уничтожению культурного наследия Азербайджана.

Французские гости, прибывшие на мероприятие, стали свидетелями провокации армянских радикалов и осудили эти действия.

Среди гостей и сотрудников пострадавших нет.