Армянам можно, а туркменам нельзя? — Странная избирательность России

В российско-туркменских отношениях вновь прошел очередной холодок. Так, МИД РФ направило туркменскому внешнеполитическому ведомству ноту с просьбой прояснить ситуацию с расформированием русских классов в школах Ашхабада.

По версии туркменских властей, классы с обучением на русском языке были закрыты в ряде школ Ашхабада накануне нового учебного года «в силу необходимости соблюдения санитарно-гигиенических норм».

МИД России отмечает, что российское посольство до сих пор не получило ответа на свое обращение с просьбой разъяснить ситуацию.

«В этой связи МИД России направило ноту в МИД Туркменистана с просьбой прояснить ситуацию в целях восстановления русскоязычных классов, что отвечало бы положениям Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Туркменистаном от 23 апреля 2002 года, предусматривающего поощрение изучения русского языка в Туркменистане и туркменского языка в Российской Федерации», — отмечается в комментарии МИД России.

Следует отметить, что в статье 14 Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Туркменистаном говорится всего лишь о том, что стороны поощряют изучение и распространение русского языка в Туркменистане и туркменского языка в Российской Федерации. Конкретно в договоре нет упоминания о каких-либо учебных заведениях или классах с русским языком преподавания.

Примечательно, что месяц назад — в августе текущего года, в Армении в соответствии с законом «Об аудиовизуальных медиа», который ранее был одобрен парламентом, трансляция любых иностранных каналов и их включение в национальный мультиплекс могут осуществляться лишь на основании межгосударственных соглашений. Тем самым власти Армении ограничили вещание в стране российских телекомпаний. Под запрет попало вещание Первого канала, «РТР Планета» и канала «Россия. Культура».

Это решение властей Армении не вызвало никаких нареканий со стороны официальной Москвы, хотя в 2018 году, когда в Молдове запретили вещание российских телеканалов, Госдума России жестко раскритиковала этот шаг.

Подобная избирательность России не нова. Туркменистан в отличие от Армении не входит в ЕАЭС, но почему-то решение туркменских властей о закрытии русских классов вызвало жесткую критику МИД России. Хотя по логике, Россия должна была требовать от Армении прояснения ситуации по запрету вещания российских телеканалов.

В 1993 году в Армении был принят закон «О языке», согласно которому в стране перестали функционировать государственные школы с русским языком обучения. В качестве альтернативы для детей с гражданством других стран или принадлежащих к национальным меньшинствам в нескольких школах страны действуют русские классы, где на армянском языке преподается лишь несколько дисциплин.

Отбор детей в русские классы производится в министерстве образования и науки Армении. Для того, чтобы ребенок мог учиться на русском, один из его родителей должен не быть этническим армянином, или же иметь гражданство одной из стран СНГ. Таким образом, большинство граждан Армении лишены возможности отдавать своих детей в школу с русским языком обучения.

Но эта существующая ситуация так же, как и недавний запрет вещания российских телеканалов, почему-то не волнует МИД России, а вот закрытие русских классов в Туркменистане вызывает болезненную реакцию Кремля. Странно, не правда ли? С чего это вдруг такая симпатия России к Армении? Неужели Москва терпит подобное неуважение к себе со стороны Армении только для того, чтобы Ереван продолжал оккупацию азербайджанских территорий, затягивая урегулирование нагорно-карабахского конфликта? Или может мы ошибаемся?