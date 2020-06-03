Армия Ливии освободила аэропорт Триполи

Армия Ливии установила контроль над Международным аэропортом Триполи, который ранее был захвачен боевиками из незаконных вооруженных Халифы Хафтара, сообщает Анадолу.

Об этом сообщил представитель ВС Ливии Мухаммед Кунуну.

«Наши военные подразделения установили полный контроль над Международным аэропортом Триполи», — заявил Кунуну.

По его словам правительственные войска преследуют наемников Хафтара, отступающих в направлении района Каср бин Гашир.

Ранее армия Ливии объявила о начале операции по освобождению Международного аэропорта Триполи от незаконных вооруженных формирований с востока страны.

Сторонники Халифы Хафтара захватили воздушную гавань 6 апреля 2019 года.

Международный аэропорт Триполи расположен в районе Каср бин Гашир, что в 27 километрах от ливийской столицы. Построен в 1934 году итальянцами.

Прекратил работу в 2011 году, когда ООН объявил о создании над Ливией бесполетной зоны.