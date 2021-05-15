Армия Израиля уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС

Израильская армия сообщила об уничтожении офиса главы безопасности радикального движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается на странице Вооруженных сил Израиля в социальной сети Twitter.

«Тауфик Абу Наим – глава сил безопасности ХАМАС. Мы только что поразили его офис, который он использовал для управления военной инфраструктурой», – указано в сообщении.

Ранее председатель политбюро ХАМАС Халед Машааль заявил, что палестинское движение готово к перемирию с Израилем. По его словам, израильское руководство никак не отреагировало на это предложение. (Газета.Ру)