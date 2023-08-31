Один израильский военнослужащий погиб в результате тарана блокпоста, совершенного водителем грузовика недалеко от города Модиин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Ранее сегодня, в четверг, военнослужащий Армии обороны Израиля был убит в результате таранной атаки рядом с КПП «Маккабим». Его семья оповещена. Армия обороны Израиля выражает глубокие соболезнования его семье и продолжит поддерживать ее», — говорится в сообщении.

Пресс-служба подтвердила, что в результате инцидента пострадали трое израильских военных. «Военнослужащие были эвакуированы в госпиталь для оказания дальнейшей медицинской помощи», — отметили в армии.