В Интернете распространились скриншоты, сделанные с соцсети Твиттер, призывающие граждан Азербайджана голосовать на конкурсе «Детское Евровидение» за армянскую певицу Малену.

И текст обращения, якобы, составлен самой 14-летней Маленой, и, внимание… на чистом азербайджанском языке:

«Уважаемые азербайджанцы! Я знаю, что мы ненавидим друг друга, но песенный конкурс «Детское Евровидение» должен объединить всех нас! Поддержите Армению и Малену, а мы также будем поддерживать Сону Азизову и ее волшебную балладу «Один из тех дней». Удачи, Армении и Азербайджану!» — написано в публикации.

Некоторые азербайджанские СМИ не удосужились проверить информацию, выдав призыв за «слова Малены с ее страницы в Твиттере». Но у Малены нет страницы в Твиттере, девочка использует исключительно Instagram, а автором текста, призывающего азербайджанцев голосовать за армянскую конкурсантку, является некий армянский националист Степан со своей страницей StrongHayastan.

Шокирует, что известное и уважаемое в стране СМИ позволяют себе такие неточности, вводя в заблуждение своих соотечественников.

И суть не в том, что мы, как народ толерантный, миролюбивый и дружелюбный, выступаем против юной армянской певицы. Более того, нет никаких сомнений в том, что если бы кому–либо из нас понравилось выступление Малены, то мы, как к тому же еще и щедрый, благородный народ, не стали бы скупиться на такую сущую ерунду, как баллы и голоса. В конце концов, Евровидение, как и все другие музыкальные конкурсы и состязания – это аполитичное событие: разводить полемику и, уж тем более, выступать с различными лозунгами и политическими призывами здесь запрещено по уставу.

И еще. Призыв Степана со страницы StrongHayastan, который желает поддержки Азербайджана, нелогичен в своей основе. Мы, да и весь мир, привыкли к тому, что выклянчивание является одной из особенностей армянской сущности, но позвольте: разве просьба может начинаться со слова «ненависть»? Увы, но армяне не извлекают никаких уроков, продолжая действовать своими излюбленными методами попрошаек в лживой и лицемерной интерпретации.

Артисты и, тем более, дети, не должны становиться оружием в руках политиков и интриганов.

И совсем грустно, когда в роли интриганов выступают сами дети, как это было в случае с певицей Маленой, представляющей Армению на конкурсе «Детское Евровидение».

5 ноября 2020 года, накануне победоносного освобождения оккупированного Арменией азербайджанского города Шуша, Милена обратилась к своим 54000 подписчикам в Instagram c провокационно-политическим месседжем (текст приведен дословно в переводе в соответствии с оригиналом):

«Дорогие друзья и фанаты Евровидения! Мы с большим сожалением объявляем о нашем выходе из конкурса «Детское Евровидение». Наша команда неустанно трудилась над подготовкой, чтобы сделать наше участие возможным даже во время пандемии Covid 19, но беспрецедентная агрессия в нашем регионе нарушила наши планы. Война в Арцахе переходит в тяжелую стадию. У всех нас есть родственники, друзья, соседи, которые пожертвовали своей жизнью, борясь за нашу свободу. В такие минуты наш долг – быть вместе с нашим народом и нашей Родиной. Мы вернемся, сильнее, чем когда-либо», — написала юная «патриотка».

Выводы, как говорится, излишни. Но голосовать Азербайджан и на Евровидении, и на всех других конкурсах и фестивалях, всегда будет честно. Побеждает, как известно, сильнейший…