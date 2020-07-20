Армения винит Израиль – но своей роли в происходящем «не замечает»

Последние события продолжают подкидывать всё новые темы. С весьма удивительным заявлением выступила спикер МИД Армении Анна Нагдалян. Его можно назвать лишенным логики. Она заявила, что Армения собирается поднять вопрос о продаже Израилем вооружений Азербайджану. По ее словам, внешнеполитическое ведомство страны очень чувствительно относится к этому вопросу. «Вопрос в том, что Израиль продает Азербайджану смертоносное вооружение, которое Азербайджан с легкостью использует против гражданских инфраструктур и населения»,- цитирует Нагдалян «Интерфакс».

Тут два варианта. Либо в голове у нее все шиворот-навыворот — ведь прежде чем делать подобные заявления, надо, на всякий случай, не забывать, что все знают, о какой стране ты говоришь — о той, у которой твоя страна силой оружия удерживает 20% территории. И что ей остается как не покупать оружие, если есть такая возможность? Некий парадокс сознания получается у человека, озвучивающего позицию МИД Армении. О какой «смертоносности» пострадавшей стороны может говорить страна, признанная оккупантом?

Вариант второй — это такое намеренное манипулирование имеющимися обстоятельствами с целью введения в заблуждение представителей других стран, которые будут читать об этом ее выступлении.

Если верен второй вариант, то как должен реагировать на подобные вещи наш МИД? Как можно нивелировать негативный эффект от таких выступлений? Ведь Азербайджану теперь надо как-то довести до той же по охвату аудитории, что это заявление МИД Армении следует расценивать как пропаганду и дезинформацию со стороны агрессора.

Свое мнение на этот счет выразил # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Совершенно очевидно, что это дезинформация. Это фактически фейк, который создан в недрах внешнеполитического ведомства Армении. Кто-то в Ереване рассчитывает, что подобного рода заявлениям будут верить на слово. Причем, иностранные государства, участники международных политических процессов, которые, судя по этому заявлению, наверное, должны сделать выводы, что Азербайджан мало того, что держит под прицелом армянских военных, но прежде всего, использует закупаемое оружие против мирного населения.

В заявлении говорится о неприемлемости таких продаж Азербайджану. Мне очень интересно знать, какое израильское оружие, в частности, было когда-либо использовано Азербайджаном против мирного населения? Видимо, здесь имеет место подмена понятий, поскольку все прекрасно знают, что это армянская сторона использует оружие, имеющееся у нее в арсенале, против мирного азербайджанского населения. За фактами далеко ходить не надо, мы видели, как в Товузе отдельные села были подвергнуты бомбардировке.

Такая же практика существует в отношении сел, находящихся близ линии оккупации – в Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах. Но армянская сторона, видимо, пытается действовать по принципу «клин клином вышибают» и, сварганив вот это спекулятивное заявление, она пытается сформировать у международной общественности мнение, будто бы это Азербайджан осуществляет те действия, которые на самом деле творит Армения.

Эти усилия армянской стороны вновь обращены в никуда, никакой практической пользы они не принесут. Вместо того, чтобы в очередной раз выставлять себя посмешищем, Еревану неплохо бы подумать над своими действиями, понять их реальную безрезультативность, и изменить политическую линию поведения. Потому что нынешняя политическая линия, продолжающаяся несколько десятилетий, никаких очевидных результатов не дает. Такая твердолобость, такая упертость армянской стороны вызывает удивление и сожаление одновременно.

Вряд ли в самом Израиле кто-то всерьез станет рассматривать вот эти претензии, озвученные Нагдалян, так же как в свое время довольно скептически относились к подобного рода заявлениям армянской стороны в России, Беларуси, других странах, поставляющих вооружения в Азербайджан.

Всем тем государствам, которые продают оружие Азербайджану, хорошо известно, что страной-оккупантом является Армения, что Азербайджан использует это оружие для возвращения своих же собственных территорий. В этом деле ни международное право, ни какие-то другие серьезные регламентирующие документы Азербайджан никак не ограничивают.

P.S. Ну а от себя добавим, что торговля оружием одна из самых доходных, если не самая доходная область бизнеса в мировом масштабе.