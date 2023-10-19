Министр обороны Израиля Йоав Галант винит себя в неспособности предотвратить нападение ХАМАС.

Как передает издание The Times of İsrael, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов.

По словам министра, он в ответе и несет ответственность за победу Израиля в нынешней сложной ситуации.

Галант добавил, что израильская армия выполнит все задания, целью которых является уничтожение ХАМАС.

Отметим, до Галанта глава израильской разведки Рохен Бар взял на себя ответственность за недочеты, способствующие обострению палестино-израильского конфликта. С такими же признаниями выступили и начальник Генштаба Армии обороны Израиля, представители высшего ранга армейского командования и глава Совета национальной безопасности страны.

Напомним, с утра 7 октября из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа на грузовиках и парапланах.

В ответ израильская армия объявила о начале военной операции «Железные мечи», после чего руководство страны официально объявило о состоянии войны.