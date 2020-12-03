Армения в 2019 году входила в десятку милитаризованных в мире государств

Израиль остается самым милитаризованным в мире государством, следует из Глобального индекса милитаризации (GMI) за 2019 года, который был подготовлен Боннским международным центром конверсии (BICC) и обнародован в четверг, 3 декабря. При оценке уровня милитаризации эксперты исходили из соотношения военных расходов и ассигнований на другие общественные нужды. Для анализа была выбрана 151 страна.

По заключению BICC, в первую десятку, помимо Израиля, вошли также Армения, Оман, Бахрейн, Сингапур, Саудовская Аравия, Бруней, Россия, Кувейт и Иордания. Эксперты отметили, что данные за 2019 год свидетельствует о сохранении давней тенденции к милитаризации, в первую очередь, стран Ближнего и Среднего Востока.

США, которые больше всех в мире тратят на военные нужды (718,7 млрд долларов в 2019 году), занимают в Глобальном индексе милитаризации 27 место в списке из 30 наиболее милитаризованных государств. «При президенте Дональде Трампе США стали еще более милитаризованной страной — они увеличили ассигнования на вооруженные силы, военный персонал и системы вооружений», — указывается в докладе Боннского института исследований мира. (DW)