Армения разместила террористов РПК в Шуше, они одеты в форму азербайджанских военных

«По точным разведданным, правительство Армении разместило террористов РПК в городе Шуша и они были одеты в форму азербайджанских военных».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на брифинге для аккредитованных в Азербайджанской Республике иностранных военных атташе и представителей международных организаций в нашей стране (ООН, ЕС, МККК) сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

По словам Х.Гаджиева, здесь две цели: «Первая — ввести в заблуждение азербайджанские вооруженные силы, а вторая – в случае потерь утверждать, что они якобы сражались в рядах Вооруженных сил Азербайджана.

Я хочу обратить ваше внимание к профессиональной ошибке. На днях Министерство обороны Армении опубликовало фото в своем официальном аккаунте социальной сети. На фото были министр обороны Армении Давид Тоноян и армянские солдаты.

Стоящий рядом с ним солдат был в одежде Государственной пограничной службы Азербайджана. Другой солдат на фото был в такой же военной форме, и на его ногах была обувь, принадлежащая пограничной службе Азербайджана. Это вызывает серьезные сомнения и вопросы. Обратите внимание, что эта фотография была немедленно удалена. Возникает вопрос: что делает солдат в одежде Государственной пограничной службы Азербайджана рядом с министром обороны Армении?

У нас есть ответ на это. Несколько дней назад через Министерство обороны Армении распространилось специальное фальшивое видео. Якобы иностранные бойцы сражаются в рядах Вооруженных сил Азербайджана, у них также была одежда Государственной пограничной службы Азербайджана. Армения использует элементы ложной пропаганды. В настоящее время РПК и этнические армяне из разных стран участвуют в боях против Азербайджана и направляются на фронт. Некоторая часть этнических армян прибывает из стран Европейского Союза и НАТО».