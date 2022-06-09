Ереван не считает конструктивными попытки Анкары связать переговорные процессы Армении и Турции с процессом Еревана и Баку, однако приветствует заявления турецкой стороны о готовности открыть границы. Об этом в четверг в Ереване на пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Мы рады слышать заявления высшего руководства Турции о том, что они готовы нормализовать отношения и установить дипломатические отношения с Арменией, а также открыть границы. С другой стороны, хотя Турция заявляет, что этот процесс должен быть без предварительных условий, мы регулярно видим связь между процессом Армения — Турция и процессом Армения — Азербайджан, связь, которую пытается найти Турция. Мы не считаем это конструктивным», — заявил Мирзоян. (ТАСС)