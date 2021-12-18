Правительство Армении планирует восстановить 45 км отрезка железной дороги Ерасх (Араздейен) — Джульфа — Ордубад — Мегри — Горадиз.

Как передает ТАСС, об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

«По предварительным оценкам экспертов, индикативная стоимость восстановления отрезков железнодорожных путей, проходящих по территории Армении, составит порядка 200 млн долларов. Длина отрезка (по территории Армении ) в совокупности составит около 45 км, а общая длина пути — около 340 км», — отметил он.