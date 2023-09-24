Все решения о прекращении огня между Нагорным Карабахом и Азербайджаном 20 сентября были приняты Нагорным Карабахом, Республика Армения не располагала информацией о механизмах обсуждения документов, формате принятия решений.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь премьер-министра РА Назели Багдасарян.

«Еще раз сообщаем, что все решения о прекращении огня 20 сентября были приняты Нагорным Карабахом.

Республика Армения не участвовала в принятии решений. РА в целом была в курсе, что происходит процесс, не располагая конкретной информацией о нюансах.

Республика Армения не располагала информацией о механизмах обсуждения документов, формате принятия решений. Нагорный Карабах обсудил и согласовал вопросы с миротворческими войсками Российской Федерации и/или через них», — написала пресс-секретарь премьер-министра РА.