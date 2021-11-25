Россия готова содействовать налаживанию отношений между Ереваном и Анкарой, сказала в ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подтвердила, что Армения обратилась за содействием в посредничестве между Ереваном и Анкарой. Россия заинтересована и прилагала усилия для нормализации армяно-турецких отношений.

«Наша страна готова и дальше всячески этому содействовать. Запуск этого процесса, как мы считаем, несомненно, способствовал бы общему оздоровлению ситуации в регионе и формированию атмосферы добрососедства, доверия, что сейчас особенно актуально», — сказала Захарова.

Когда появятся какие-то практические, новые моменты, МИД сообщит об этом, если, конечно, информация не нанесет ущерб процессу с учетом его чувствительности.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян сообщил Sputnik Армения, что армянская сторона в ходе обсуждений с российскими коллегами проинформировала о готовности к нормализации армяно-турецких отношений.