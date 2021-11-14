В информации, распространенной Министерством обороны Азербайджана в связи с попыткой очередной провокации, предпринятой армянами в лачинском направлении государственной границы, говориться, что «подобные провокации армянской стороны будут решительно пресекаться».

Отмечено, что военно-политическое руководство Армении должно положить конец авантюристским выпадам: «Провокации армянской стороны свидетельствуют о незаинтересованности Армении в делимитации и демаркации государственной границы двух стран путем переговоров.

Еще раз заявляем, что вся ответственность за последствия любого противостояния на армяно-азербайджанской государственной границе будет лежать на военно-политическом руководстве Армении».