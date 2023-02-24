«Официальный Ереван не счел приемлемым предложение о создании контрольно-пропускных пунктов на азербайджано-армянской условной границе».

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил журналистам.

По его словам, Армения уклоняется от переговоров и без объяснения причин отказывается от данного предложения: «Последние два года Лачынская дорога использовалась в незаконных целях. Об этом неоднократно информировались международные организации, проводились брифинги для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в нашей стране. И, естественно, что эта незаконная деятельность вызвала справедливое недовольство азербайджанского общества. Причиной начавшихся в декабре протестов было именно использование Лачынской дороги в незаконных целях».

Глава МИД напомнил, что в качестве одного из решений президент на Мюнхенской конференции по безопасности в ходе панельной дискуссии с участие премьер-министра Армении предложил установить погранично-пропускные пункты на армяно-азербайджанской условной границе: «Даже международные партнеры считают это предложение целесообразным. Однако министр иностранных дел Армении без каких-либо объяснений заявил, что оно неприемлемо для его страны. Мы считаем, что это означает незаинтересованность Армении в выполнении своих обязательств по трехстороннему заявлению».