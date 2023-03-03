Сегодня основной темой, которая муссируется как в азербайджанских, так и армянских СМИ, является состоявшийся диалог между официальным Баку и представителями сепаратистского режима.

Сепаратистский режим жест Азербайджана понял иначе. Тем не менее, официальный Баку, демонстрируя приверженность миру и стабильности в регионе, предоставляет им шанс. Воспользуются ли этим шансом армяне?

Ситуацию прокомментировал # азербайджанский политолог Ильгар Велизаде:

— Какова вероятность того, что после подобных диалогов армяне Карабаха изберут путь интеграции в азербайджанское общество?

— Первым делом хочу отметить, что это значимый шаг на пути интеграции карабахских армян в наше общество.

Кроме того, следует отметить, что карабахские армяне были обмануты и введены в заблуждение нечистыми на руку дельцами, которые придерживались экстремистских взглядов. В результате, армяне, проживающие в Карабахском регионе, стали инструментом в руках амбициозно настроенных элементов.

Почти 30-летний конфликт показал, что армянские амбиции были разбиты об азербайджанскую реальную силу. Азербайджан в ходе 44-дневной войны доказал, что он гораздо сильнее не только сепаратистского огрызка, но и тех, кто стоит за этим преступным режимом. Армянские сепаратисты убедились не только в силе азербайджанского оружия, но и в политической воле нашего руководства

К сожалению, отдельные представители сепаратистского режима ставят всяческие препоны на пути мирных армян в вопросе интеграции в наше гражданское общество.

Тем не менее, шаг сделан, и хочется надеяться что, такого рода контакты будут иметь продолжение и за пределами Карабахского региона.

— Запад, в частности, специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар восторженно принял эту новость. Означает ли это, что Запад почти полностью перехватил инициативу, и все пока что идет по его сценарию?

— Понятно, что данный шаг со стороны Запада должен был приветствоваться по причине гуманитарного базиса вопроса. Но следует отметить составляющую, главенствующую линию: полная интеграция армян, проживающих в Карабахском регионе, в азербайджанское общество.

Обобщенный вариант регулирования армяно-азербайджанского конфликта сводится к одному тезису: проблема имеет решение на основе азербайджанского законодательства, пункты которого не претят международным нормам права.

Если же Запад до конца будет привержен справедливому урегулированию конфликта, то Азербайджан только будет приветствовать данную инициативу.

— Можно ли сегодня говорить о том, что Армения сжигает все мосты с Россией, предпочитая плыть в западном фарватере?

— Армения не может обрубить все концы, с которыми она связана с Россией по объективным причинам. Тем не менее, определенные подвижки западного уклона нельзя скрыть.

Власти Армении не уверены в своих шагах, доля сомнения в их поступках есть, но, тем не менее, прозападный курс дает о себе знать. К примеру, Армения пытается принизить роль Кремля не только в вопросах политики, но и экономической отрасли.

— Известно, что Москва обид не прощает. Каково, по вашему мнению, будет наказание Кремля в отношении своего вассала за явно прозападный крен по всем направлениям?

— Вопрос достаточно умозрительный. Россия сегодня завязла в украинской войне, и Москве не нужно обострение в регионе Южного Кавказа.

Кремль прекрасно понимает, что при малейшем намеке на очаг напряженности свою роль могут активизировать нерегиональные акторы извне.

Потому Москва пыается в данном вопросе быть предельно осторожной, однако есть одно НО. В случае, если Ереван перейдет «красные линии», то жесткого ответа от России долго ждать не придется.