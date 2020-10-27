Армения не хочет забирать тела своих солдат

«Хотя Азербайджан в одностороннем порядке выразил готовность вернуть тела армянских солдат и офицеров, Армения до сих пор не ответила».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на брифинге для аккредитованных в Азербайджанской Республике иностранных военных атташе и представителей международных организаций в нашей стране (ООН, ЕС, МККК) сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что Азербайджан в одностороннем порядке заявил о готовности передать тела Армении через Товуз и территорию Грузию: «В то же время мы заявили, что готовы в одностороннем порядке вернуть 2 людей в пожилом возрасте. Но Армения еще не ответила».