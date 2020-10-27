Армения не хочет забирать тела своих солдат

«Хотя Азербайджан в одностороннем порядке выразил готовность вернуть тела армянских солдат и офицеров, Армения до сих пор не ответила».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на брифинге для аккредитованных в Азербайджанской Республике иностранных военных атташе и представителей международных организаций в нашей стране (ООН, ЕС, МККК) сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что Азербайджан в одностороннем порядке заявил о готовности передать  тела Армении через Товуз и территорию Грузию: «В то же время мы заявили, что готовы в одностороннем порядке вернуть 2 людей  в пожилом возрасте. Но Армения еще не ответила».

| 2020-10-27T20:39:59+04:00 27 октября 2020, 21:14|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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