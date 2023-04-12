Что и требовалось доказать. Согласно сообщению Министерства обороны Азербайджана, 11 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горусского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района.

В результате предпринятых ВС Азербайджана ответных мер, направленных на предотвращение провокации, ВС Армении потеряли убитыми как минимум четверых военнослужащих и шестерых ранеными. При этом, по имеющимся у нас данным, реальное число жертв с армянской стороны значительно выше. Но, ясное дело, руководство РА это не признает, параллельно дезинформируя собственную общественность через подручные СМИ, о «больших потерях Азербайджана».

Мы уже видели, как это работает в ходе 44-дневной войны. Сначала МО РА сообщало о «победах» своей армии, а в итоге констатировало «тактическое отступление» аж до Ханкенди. И реальные масштабы людских потерь в РА обнародовали позже, со скрипом. Но все равно реальные цифры погибших названы так и не были. По мнению независимых армянских военных экспертов, эта цифра варьируется в районе 8.000 человек.

При этом, с количеством дезертиров с армянской стороны до сих пор имеется казус. Вначале официальный Ереван вовсе отрицал наличие дезертиров, хотя официальный Баку указывал на полк таковых в размере 10.000 «тактически отступивших», сверкая пятками. А потом, совсем недавно, глава парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности, депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Армении Андраник Кочарян в интервью Общественному телевидению РА заявил, что случаи дезертирства в армянской армии были в течение всей 44-дневной войны и это следствие отсутствия боеспособного резерва.

Кочарян отметил, что, возможно, даже 11.000 армянских дезертиров в ходе 44-дневной войны – это даже меньше, чем было на самом деле. Он заявил, что парламентская комиссия по изучению войны коснется этой темы, даст ответы на вопросы, выяснит, дезертиров было 11.000 или 12.000 человек. Впрочем, и это еще не все. Кочарян ответил утвердительно на вопрос о том, было ли во время 44-дневной войны «системное предательство».

Как видим, все тайное становится явным, нужно всего-лишь немного подождать. И реальное число погибших и раненных в результате нынешней армянской провокации тоже станет известным совсем скоро. При этом, мы уже видим, как в Ереване пытаются «дать заднюю». «Договоренность о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном была достигнута напрямую — между высокопоставленными должностными лицами двух стран», — заявил замглавы комиссии по вопросам обороны и безопасности Армении Армен Хачатрян.

По его словам, «однако никаких гарантий стабилизации ситуации нет, эскалация может возникнуть в любой момент». «Мы проводим инженерные работы, они также. В процессе возникают проблемы и произойти может все», — заявил он. То есть, открыто признать, что это Армения устроила провокацию, он не может. Но свести все к тому, что «такое бывает», уже пытается. И это — символично.

Потому, что официальный Ереван становится «мягким и пушистым» только в случаях, когда его планы не реализовываются. Так произошло и сейчас. И дело не только в том, что противник получил мощный ответный военный удар. Судя по всему, надежды Армении были связаны с тем, что их нынешнюю провокацию поддержут Иран и Россия. Да, у этих стран есть заинтересованность в том, чтобы конфликт между Азербайджаном и Арменией сохранялся как можно дольше. Но открытого военного вмешательства на стороне РА с их стороны не будет.

Слишком сильна азербайджанская армия, слишком могучим военно-политическим союзником нашей страны является Турция. Да и Израиль готов предоставить нам все лучшее из продукции своего ВПК. Так что, новая большая война приведет не только к окончательному разгрому армянской армии, но и к тому, что на очередном Параде Победы в Баку будут продемонстрированы образцы как российского, так и иранского трофейного оружия. А это — вовсе не тот сценарий, который нужен Москве и Тегерану.

Поэтому, провокации с армянской стороны, безусловно возможные в момент очередного пика внутриполитического кризиса в этой стране, будут ограничены масштабами. Проще говоря, это будут разовые акции, по итогам которых враг будет гордо заявлять, что «новых территориальных потерь не понесено», скрывая при этом реальное число погибших в очередной кровавой авантюре Никола Пашиняна и его команды.