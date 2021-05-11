Армении прикажут согласиться: первые итоги визита Лаврова в Баку

Очень позитивный. Так можно охарактеризовать визит в Азербайджан министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В его ходе был дан ответ на целый ряд крайне важных вопросов, представлявших интерес не только для нашей страны, но и для всего региона. В Ереване, думается, после услышанного в рамках пребывания главы российского внешнеполитического ведомства в Баку, мягко говоря, выпадут в осадок.

Начнем, впрочем, с напоминания о заявлении, которое сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV накануне визита Лаврова в Баку. Глава государства подчеркнул, что 40-километровый Зангезурский коридор, отделяющий нас от Нахчывана, будет открыт. Президент напомнил, что открытие этого коридора является одним из пунктов Трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября.

«После подписания документа рабочая группа на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и России предприняла очень серьезные шаги по этому вопросу. С уверенностью могу сказать, что железнодорожный коридор будет открыт. Азербайджан выполнит все свои обязательства», — отметил он, добавив, что Российские железные дороги являются владельцами железных дорог Армении. Поэтому Баку этот вопрос больше обсуждает с российской стороной, заявил И.Алиев.

По сути, это была тонкая ирония над реальным статусом Армении. Она, как известно, давно и навсегда утратила слишком много атрибутов суверенитета и независимости. Этот очевидный факт, скрепя сердце, признают и армянские политики, политологи и СМИ. Теперь же об этом решил напомнить и президент Азербайджана. А еще он подчеркнул, что соединение Зангилана, расположенного в Восточном Зангезуре, с нашей древней землей, Западным Зангезуром, а затем через Ордубад с Нахчываном и Турцией будет нашим следующим историческим достижением. Это сказал политик, который доказал свою способность достигать всех поставленных целей, сколь трудно выполнимыми бы они не казались изначально.

Не скажу, что в РА совсем промолчали. «Нет и не будет никакого обсуждения о коридоре для Азербайджана через территорию Армении», — заявил секретарь Совбеза РА Армен Григорян. Нет, чисто теоретически он мог бы сказать еще и о том, что утро не наступит, пока армянский петух не прокукарекает. Но реальность совсем иная.

«Вопрос разблокирования коммуникаций решается в комплексе с учетом всех заинтересованных сторон, и не только Азербайджана и Армении, но и России, Турции и Ирана, как соседних стран», — заявил в Баку С.Лавров. Иными словами, он доказал, что все заявления армянской стороны, все их попытки отрицать очевидное и неизбежное, не стоят и выеденного яйца.

Потому, что Азербайджан привык договариваться, образно говоря, не с обитателями форпоста, а с его хозяином. И, судя по всему, договоренности эти достигнуты. «Я надеюсь, что сегодня и завтра на переговорах в Министерстве иностранных дел мы сможем детально обсудить все задачи, которые возникают и в рамках наших двусторонних отношений, чтобы максимально добросовестно, скрупулезно выполнять Ваши договоренности с Президентом Российской Федерации», — заявил С.Лавров накануне, в ходе встречи с президентом Азербайджана.

Проще говоря, почти открытым текстом он указал на то, что звучащие из РА речи не стоит воспринимать всерьез. Азербайджан и Россия сами все решат, а руководство РА, вне зависимости от их имени и фамилии, просто пригласят подписать все эти договоренности. Так было и в ночь с 9 на 10 ноября, когда Никол Пашинян даже не решился появиться в эфире, но поставил свою подпись под Трехсторонним соглашением. Так было, кстати, еще не единожды. Все мы помним, как Э.Налбандян, на тот момент глава МИД РА, подписал в Цюрихе турецко-армянские протоколы после того, как получил записку от Лаврова с приказом.

Помним мы и то, как третий президент РА Серж Саргсян долго уверял всех в том, что РА идет в ЕС, но в итоге, после беседы с Владимиром Путиным за закрытыми дверями, он вышел побелевшим и дрожащими губами пролепетал, что РА идет в ЕАЭС и в ТС, а вовсе не в ЕС. Так будет и сейчас. Азербайджан добьется очередной важнейшей поставленной задачи. А Армения? А ей приказано будет согласиться.