Аргентина лишена прав на проведение Кубка Америки — 2021 по футболу, турнир будет перенесен в другую страну.

Такое решение приняла Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ). Информация об этом была опубликована пресс-службой организации в Twitter.

«КОНМЕБОЛ сообщает, что с учетом текущих обстоятельств решила не проводить Кубок Америки в Аргентине. КОНМЕБОЛ рассматривает предложения других стран, заинтересованных в том чтобы принять континентальный турнир», — указано в сообщении.(Газета.Ru)