Ближайшие неделя-две будут неравномерными.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал во время брифинга о ситуации с российским вторжением 27 марта.

«Будут поступать как сообщения о том, что мы побеждаем, контратакуем и контрнаступаем на некоторых участках и освобождаем свою землю от противника. А во-вторых, будет поступать информация, что на некоторых участках фронта, в частности, на востоке, ситуация далеко не простая», – отметил он.

По словам политика, к этому нужно эмоционально, организационно и сознательно готовиться. (tsn.ua)