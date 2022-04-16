Советник главы Офиса президента Алексей Арестович убежден, что Россия уже проиграла войну против Украины, сейчас там решают, как подготовить к этому население.

Об этом он сказал в интервью Марку Фейгину.

Арестович предполагает, что россиян будут убеждать в том, что РФ якобы решила не соревноваться с НАТО, чтобы не доводить до ядерной войны.

«На второй день после затопления крейсера «Москва», то есть, на 51-ые сутки российского вторжения в Украину мы можем говорить, что войну Россия проиграла. Вопрос сейчас в оформлении поражения Путина», — передает его слова «Обозреватель«.

По наблюдениям советника главы ОП, командование снова снизило достижение целей «спецоперации в Украине» — это происходит после каждого провала россиян.

«Что остается Путину? Нанести тактический ядерный удар? После этого Западу придется договариваться с Китаем об устранении маньяка, который держит в заложниках весь мир. Поэтому здесь тупик. Еще один вариант: проиграть НАТО, а не украинцам, потому что это для России страшный позор. Для этого Путину необходима постоянная эскалация и прямые столкновения с НАТО, чтобы можно было сказать своему народу: вы же не хотите войны с НАТО?», — пояснил Арестович.

Путин, по его мнению, сможет объяснить россиянам, что он остановил кровавую вакханалию, угрозу ядерной войны, а НАТО и разумные политики нажали на украинцев и прекратили войну.