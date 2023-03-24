Россия оказалась в абсолютной изоляции и без союзников после того, как развязала войну в Украине. К такому выводу пришел зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Мы в уникальной ситуации. Я даже не знаю, с чем сравнить её — может быть, Советский Союз в 1920–1930-е годы. Потому что потом появился Варшавский договор. Когда был царский режим, империя, у нас были союзники, они менялись — Германия, Франция, неважно, то Антанта, то не Антанта, — но мы не были одни. А вот сейчас впервые, ну во всяком случае лет за 150, мы в одиночестве», — сказал бывший российский президент.

Накануне Медведев в очередной раз пригрозил Украине и западным странам ядерным оружием, если боевые действия перейдут на территорию Крыма.

«Совершенно очевидно, это является основанием для применения всех средств защиты, включая предусмотренных доктриной ядерного сдерживания, когда использование любых видов вооружений грозит существованию самого государства», — заявил зампред Совбеза.

Медведев также назвал «выдуманными» границы между Россией и Украиной, которая «в силу геополитических причин» оказалась отдельным государством. Россия, по его словам, слишком долго мирилась с этим. «Эти территории были населены исконно русским населением и всегда были в составе России в узком смысле этого слова — Великой России, а не Малой России», — отметил Медведев. (moscowtimes.ru)