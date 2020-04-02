Арестованы 12 нарушивших карантинный режим водителей, оштрафованы 1 243 человека

Главное управление полиции города Баку распространило информацию о проделанных сотрудниками полиции работах на контрольно-пропускных постах на административной территории Баку, Сумгайыта и Абшеронского района с 08:00 1 апреля по 08:00 2 апреля в связи с внедренным карантинным режимом.

Как сообщили в управлении, в течение дня было ограничено передвижение 1 638 транспортных средств, за нарушение карантинного режима в административном порядке арестованы 12 человек, в отношении 1 243 человек применено административное взыскание в виде штрафа.

В целом до сих пор 16 256 транспортным средствам не позволили проехать через пост.(report)