Арестован скрывавшийся от следствия племянник Зейнаб Ханларовой

Задержан сын сестры бывшего депутата, народной артистки Зейнаб Ханларовой Дашгын Насиров, скрывавшийся от следствия.

Насиров был задержан в результате проведенной правоохранительными органами операции и передан следствию.

В пресс-службе МВД подтвердили факт.

Отметим, что Насиров по поддельным документам продал земельные участки проживающих в поселке Туркан 91-летней Хумары Шабановой и 81-летней Азизаханым Атаевой.

Войдя в сговор с другими лицами, Насиров оформлял свидетельства о смерти на имена указанных лиц, с целью присвоения имущества.

Помимо Насирова по данному делу арестованы житель поселка Туркан Чингиз Хейрали оглу Сафаров и бывший представитель ИВ Хазарского района по поселку Туркан Рахиль Бабаев.