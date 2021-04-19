Арестован председатель муниципалитета

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана возбуждено уголовное дело в связи с незаконными действиями председателя муниципалитета села Кейвянди Исмаиллинского района Акифа Демирова.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Так, в ходе оперативных мероприятий А.Демиров был задержан при получении крупной суммы денег от гражданина, обратившегося к нему за помощью в организации незаконной перевозки плодородной почвы с территории лесов.

Ему были предъявлены обвинения по статьям 178.2.3 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба), 32.4, 312.1 (подстрекательство к даче взятки) УК АР.

Решением суда в отношении А.Демирова была избрана мера пресечение в виде ареста.

По данному факту продолжается расследование.