Арестован экс-глава ИВ Имишлинского района Вильям Гаджиев

Сабаильский районный суд рассмотрел представление следственного органа о бывшем главе ИВ Имишлинского района Вильяме Гаджиеве.

Как передает АПА, на суде под председательством Мадины  Багировой было принято решение о мере пресечения в отношении В.Гаджиева сроком на 4 месяца.

Против В.Гаджиева выдвинуты обвинения по ст. 308 (превышение должностных полномочий), 179 (присвоение) и 311 (получение взятки) УК АР.

Отметим, вчера Служба государственной безопасности распространила информацию о проведении спецоперации в ИВ Имишлинского района и задержании главы ИВ района Вильяма Гаджиева. Сегодня президент Ильхам Алиев освободил его от занимаемой должности

| 2020-05-06T23:11:02+00:00 6 мая 2020, 23:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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