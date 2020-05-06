Арестован экс-глава ИВ Имишлинского района Вильям Гаджиев

Сабаильский районный суд рассмотрел представление следственного органа о бывшем главе ИВ Имишлинского района Вильяме Гаджиеве.

Как передает АПА, на суде под председательством Мадины Багировой было принято решение о мере пресечения в отношении В.Гаджиева сроком на 4 месяца.

Против В.Гаджиева выдвинуты обвинения по ст. 308 (превышение должностных полномочий), 179 (присвоение) и 311 (получение взятки) УК АР.

Отметим, вчера Служба государственной безопасности распространила информацию о проведении спецоперации в ИВ Имишлинского района и задержании главы ИВ района Вильяма Гаджиева. Сегодня президент Ильхам Алиев освободил его от занимаемой должности