Находящийся с рабочим визитом в США министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 2 мая встретился с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Как передает «Арменпресс», МИД Армении сообщает, что стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности. Обсуждался ход реализации договоренностей, достигнутых между руководителями Армении и Азербайджана в Сочи и в Брюсселе. Была затронута ситуация в Карабахе, а также процесс начала переговоров между Арменией и Азербайджаном по всеобъемлющему мирному соглашению.

Министр иностранных дел Армении представил последние развития, связанные с процессом урегулирования отношений Армения-Турция.