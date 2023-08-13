На протяжении всей истории армянская церковь играла ключевую роль в формировании ненависти и нетерпимости к мусульманским народам. Особенно эта тенденция проявилась накануне Первой мировой войны. Католикос Геворг Пятый Cуренянц подстрекал Российскую империю поскорее вступить в военные действия против Османской империи, невзирая на те опасности, которыми грозила эта война, прежде всего самим армянам, которые поплатились, подняв мятеж против турков.

В дальнейшем католикос Геворг Шестой Чорекчян 27 ноября 1945 года обратился к главам Советского Союза, США и Великобритании, прося давить на Турцию, чтобы та вернула Советской Армении «армянские территории». А католикос Вазген Первый в письме, адресованном председателю Совета министров СССР Николаю Булганину в 1956 году, поднимал вопрос о передаче Карабаха Армянской ССР.

В наши дни эту эстафету перенял католикос Великого дома Киликийского Арам Первый, который предложил властям Армении сформировать единый орган для ведения переговоров с Азербайджаном.

По его мнению, нужно создать структуру, которая состояла бы из представителей власти, оппозиции, диаспоры, лиц с богатым политическим и дипломатическим опытом. Соответственно, эта структура вела бы переговоры с Азербайджаном в совершенно ином стиле и с иными подходами.

«На переговорах с Азербайджаном Армения должна перестать выступать с позиций проигравшей, которая только идет на уступки», — считает он, призывая Ереван приостановить все переговоры с Баку до тех пор, пока не будет снята «блокада» Ханкенди.

«И в целом любой подход на переговорах, который включал бы Карабах в состав Азербайджана, должен быть отвергнут. Ни в коем случае недопустимо давать обещания о признании территориальной целостности Азербайджана без обеспечения справедливого права Нагорного Карабаха на самоопределение, гарантирующего его безопасность и независимость», — считает он.

Еще в мае 2019 года Арам Первый призвал к «объединению» Армении и находящегося тогда под оккупацией Карабахского региона Азербайджана.

«Карабах — не захваченная территория, а родная земля, возвращенная кровью наших героев. … Реализация видения цельной и объединенной Армении начнется с присоединения Карабаха к Армении», — заявил священнослужитель, который по своей риторике больше напоминает министра обороны Армении.

Иными словами, Арам Первый предлагает Армении не считать себя проигравшей в 44-дневной войне и, более того, не вести переговоры с Азербайджаном о достижении мира.

Логически такая ситуация может привести к началу новой войны и новым потерям для Армении, но это обстоятельство не смущает Арама Первого. Для него важны не мир и стабильность для Армении, а будущие потери и страдания армянского народа. Ведь иначе и не может быть. Если Арам Первый надеется на чудо, то этого не произойдет. Азербайджанская армия еще осенью 2020 года освободила свои земли, а армянские солдаты так и не смогли продемонстрировать чудеса доблести и отваги, бежав с поля боя. Молитвы пребывающего в Ливане Арама Первого не помогли. А сейчас он продолжает поддерживать реваншистские настроения в Армении, напрямую вмешиваясь в политику. Вместо призыва к миру и согласию, как того требуют постулаты христианской религии, Арам Первый призывает паству к новой войне, игнорируя новые геополитические реалии, возомнив себя чуть ли не премьер-министром Армении. Не пора ли ему отдохнуть в палате рядом с Наполеоном?