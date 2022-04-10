Переговоры между Россией и Украиной о прекращении огня начались еще 28 февраля, на пятый день полномасштабного вторжения. Несмотря на попытки найти дипломатические решения, россияне продолжают осаду и бомбардировку украинских городов.

На каком этапе сейчас переговоры и есть ли какой-то ощутимый прогресс – рассказал глава переговорной группы Давид Арахамия, общаясь с журналистами ДнепрTV.

Политик в очередной раз подтвердил тяжелый ход переговоров. Каждая из сторон настаивает на своем, а позиций для сближения не так много.

«Я бы сказал немного вообще. Но все зависит от ситуации на фронте. Если у нас будет тактическое преимущество, тогда мы будем настаивать больше на нашей повестке, а они будут вынуждены соглашаться», – подчеркнул Арахамия.

В то же время, если будет наоборот – «то нам придется идти на более глубокие компромиссы».

Политик отметил, что красные линии Украины – территориальный вопрос.

«Никакие территории мы не будем отдавать и ничего не будем признавать», – сказал Арахамия, имея в виду Крым и Донбасс.

Арахамия упомянул и переговоры по гарантиям безопасности. Страны-гаранты должны заявить принцип, по которому нападение на Украину означает нападение на них самих.

На сегодня устное согласие дали четыре страны: Германия, Турция, Франция и Италия. Китай «заинтересовался и активно работает над документом». От США и Британии пока ответа нет.